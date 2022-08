Perticara, bancomat fuori servizio da mesi

Attualità

Perticara

| 14:35 - 12 Agosto 2022

Da mesi l'unico bancomat di Perticara, in Alta Valmarecchia, è fuori servizio. Una situazione che anche recentemente ha scatenato le proteste dei cittadini sulle pagine social dedicata a Perticara, in virtù dell'arrivo di persone che hanno la seconda casa nella frazione del comune di Novafeltria e che hanno deciso di trascorrere agosto lontano dalla calura cittadina. Il sindaco di Novafeltria, Stefano Zanchini, evidenzia che dall'amministrazione comunale sono stati fatti più solleciti a Intesa San Paolo. Il servizio è però appaltato a una società esterna, ma proprio in uno degli ultimi contatti tra amministrazione e banca, sono arrivate rassicurazioni sul fatto che si stia provvedendo alla manutenzione. "Faremo inoltre richiesta a Poste Italiane per capire se c'è possibilità di installare un postamat a Perticara", evidenzia il primo cittadino.