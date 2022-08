Baseball, Tiago Da Silva ritorna al San Marino

Sport

Repubblica San Marino

| 14:26 - 12 Agosto 2022

Tiago Da Silva.

Il San Marino Baseball ufficializza il ritorno di Tiago Da Silva che, terminata l’esperienza nel 2022 con i Generales de Durango in Messico, è ora a San Marino e sarà disponibile per le prossime due partite di poule scudetto e per i playoff.

Con la casacca sammarinese, Tiago Da Silva ha vinto gli scudetti 2008, 2011, 2012, 2013 e 2021, la Coppa Italia 2009 e la Coppa Campioni 2011. Lo scorso anno è stato anche MVP della serie finale contro Bologna.

Tutto il San Marino dà il bentornato a Tiago e lo accoglie con calore in vista dei prossimi importanti appuntamenti agonistici.