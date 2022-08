Truffa camere fantasme, comune di Rimini: 'Saremo parte civile contro gestori'

Attualità

Rimini

| 14:05 - 12 Agosto 2022



Il comune di Rimini si costituirà parte civile contro il gestore dell'hotel Gobbi e "contro i responsabili di questa vicenda", negli eventuali procedimenti giudiziari, "a tutela degli ospiti, del buon nome della città e di tutta l'imprenditoria responsabile". è quanto si legge in una nota promulgata oggi (venerdì 12 agosto) da palazzo Garampi, in occasione della chiusura della struttura, che riaprirà solamente con l'adempimento alle normative anti-sismiche.



L'amministrazione comunale ringrazia "polizia locale, forze dell'ordine, Prefetto e Questore per la collaborazione e l'azione congiunta portata avanti per gestire questa situazione delicata" e anche "l'impegno, il senso di responsabilità e il servizio a favore della comunità riminese svolto dall'associazione albergatori e da Visit Rimini" per trovare nuova collocazione agli ospiti arrivati all'hotel e trovatisi senza camera. Elogi anche agli albergatori che hanno dato alloggio ai turisti truffati: "Un atto di generosità e di amore che ben rappresenta l'imprenditoria sana e il senso diffuso di ospitalità, da sempre caratteristiche vincenti e uniche dell'offerta turistica di questo territorio".