Polisportiva Riccione, 'rottura' con il pattinaggio dopo 40 anni

Attualità

Riccione

| 13:15 - 12 Agosto 2022



Dura replica del consiglio direttivo dellaPolisportiva comunale Riccione alla società Pattinaggio Artistico Riccione, che ha protestato, mezzo stampa, per la mancata conferma dell'affilazione in previsione della prossima stagione agonistica, dopo 40 anni.



La decisione della Polisportiva, assunta dal consiglio all'unanimità, è motivata "dal comportamento tenuto oramai da tempo dalla sua presidente, che da anni a questa parte non ha fatto altro che denigrare la polisportiva e i suoi organi direttivi". Il consiglio accusa l'allenatrice e consigliera federale Paola Giulianelli di aver rilasciato "dichiarazioni improntate a un vittmismo privo di fondamento", tacendo sul "vero motivo della decisione di non affiliare la ASD presa dal consiglio direttivo della Polisportiva, che le era stato comunicato in maniera netta ed inequivocabile".



Il consiglio direttivo precisa che le società affiliate sono "completamente autonome sia dal punto di vista tecnico-organizzativo, sia dal punto di vista economico; hanno un loro bilancio che gestiscono in maniera totalmente indipendente e dunque la non affiliazione alla Polisportiva non inficia la possibilità di fare attività, né di organizzare gare ed eventi". Alle società affiliate vengono offerti servizi accessori "

quali la segreteria e la tenuta della contabilità mettendo a disposizione una addetta contabile a tempo pieno, senza che venga richiesto un compenso significativo in merito". Ma non viene impedito di organizzare eventi: "L’organizzazione delle manifestazioni sportive da parte della ASD Pattinaggio Artistico Riccione è sempre avvenuta in maniera autonoma e senza che ne sia stata interessata la Polisportiva. Se la società ASD Pattinaggio Artistico Riccione vorrà, potrà continuare ad organizzarli senza problemi".



Il consiglio direttivo infine annuncia un nuovo progetto sul pattinaggio artistico realizzato in collaborazione con "allenatori di livello internazionale" e la "più importante società italiana di pattinaggio artistico", "tutte figure che vedono in Polisportiva Riccione una eccellenza".