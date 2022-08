Misano, pulizie straordinarie sul lungomare: 'É il nostro biglietto da visita'

Attualità

Misano Adriatico

| 12:53 - 12 Agosto 2022

Lungomare di Misano.



È in corso in questi giorni una pulizia straordinaria del lungomare di Misano Adriatico. Le operazioni di igienizzazione riguardano in particolare la parte pedonale marmorizzata che necessitava di un intervento per riportarla allo splendore originario.

I lavori di pulizia, effettuati nelle ore notturne con un mezzo idropulitrice ad acqua altamente silenzioso, sono partiti da Piazza Repubblica, hanno coinvolto le fontane del lungomare e sono proseguiti in direzione Misano Brasile, dove si concluderanno in piazza Roma.

"Il lungomare è uno dei nostri principali biglietti da visita – commenta l'assessore al decoro urbano Nicola Schivardi -, preservarlo in condizioni ottimali è indispensabile per trasmettere al meglio l'immagine di una località pulita, accogliente ed ospitale. Chiediamo la collaborazione delle attività del lungomare affinché facciano rispettare, da parte dei fornitori, il divieto di accesso alla zona pedonale, ma che utilizzino le zone di scarico consentite".