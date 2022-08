'No mescolanza razze', sindaco Rimini risponde al premier ungherese Orban

Attualità

12 Agosto 2022

A fine luglio il premier ungherese Viktor Orban in un incontro in Romania ha evidenziato che la migrazione incontrollata costituisca una minaccia: "Entro il 2050, in Europa occidentale non esisteranno più nazioni, ma solo una popolazione incrociata. Noi, qui, nel bacino dei Carpazi, lottiamo contro un destino simile". I popoli dell'Europa Occidentale, ha proseguito, "si mescolano con razze extra-europee", mentre gli ungheresi "non vogliono più mescolarsi".



Pubblicando una foto della propria famiglia sui social, il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ha risposto al premier Orban, rivolgendosi a lui: "Presento al presidente ungherese Orban, la mia famiglia internazionale (Italia, Iran, Brasile, India, Germania)".