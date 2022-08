Donazione di giocattoli per i piccoli pazienti dell'ospedale di Rimini

Attualità

Rimini

| 12:23 - 12 Agosto 2022

Alcuni membri del personale dell'oncoematologia insieme ad alcune donatrici.

Continua la solidarietà dell’Associazione Qualcosa di grande per i piccoli, che nei giorni scorsi ha consegnato alla Dott.ssa Roberta Pericoli, Responsabile del reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Infermi di Rimini, un enorme quantitativo di giocattoli per tutte le età, da distribuire ai bambini ricoverati.



La donazione è stata resa possibile grazie a due coniugi, Simone Minardi e Silvia Tartagni, all’associazione Qualcosa di grande per i piccoli, alla Vice Presidente Paola Vitali e alla segretaria Grazia Gori. Il regalo è stato accolto dalla Dott.ssa Pericoli responsabile dell’Oncoematologia pediatrica. “L’obiettivo di questa donazione – affermano i donatori - è quello di aiutare i bambini ricoverati ad affrontare le cure con minore angoscia, e a rendere l’ospedale più a misura di bambino, consentendo ai piccoli pazienti di distrarsi giocando”.



Da parte dell’Azienda Usl della Romagna e dei professionisti, un sentito ringraziamento all’Associazione “Qualcosa di Grande per i piccoli” e a tutti i donatori, per questa ennesima donazione, che si va ad aggiungere alle altre ormai innumerevoli iniziative solidali intraprese in questi anni dall’Associazione cesenate, a sostegno del percorso di umanizzazione delle aree pediatriche, all’interno delle strutture sanitarie di tutta la Romagna.