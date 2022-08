Rimini, al lavoro in ristoranti e alberghi per 1 euro all'ora. La denuncia

Attualità

| 12:18 - 12 Agosto 2022

La Flai Cgil rilancia l'allarme sul grave sfruttamento lavorativo in "certi negozi, ristoranti e alberghi" dove i dipendenti lavorano anche per 1 euro e 9 centesimi all'ora. Come riporta l'agenzia Dire, il sindacato ha raccolto informazioni attraverso gli incontri di formazione organizzati dal 2018 in favore dei migranti ospitati nel sistema Cas e Sprar del territorio riminese.



Tramite questa iniziativa, finora "sono state formate 259 persone (oltre il 90% uomini), provenienti in 107 dall'Africa centrale, 83 dal Pakistan, 45 dal Bangladesh, nove dall'Afghanistan, tre dall'Ucraina, due dalla Somalia e dieci da altri Paesi", raccontano Anna Donata Battaglia (segretaria della Flai di Rimini) e Marco Rinaldi (Flai Emilia-Romagna, coordinatore regionale del progetto Diagrammi nord). Da queste persone "abbiamo ascoltato 123 racconti di esperienze lavorative vissute nel territorio di Rimini- continuano i due sindacalisti- di cui 17 in agricoltura, 24 nel commercio (negozi e magazzini), 71 nel turismo (alberghi e pubblici esercizi), sette in edilizia, uno nella logistica, tre nella metalmeccanica". Per quanto riguarda le retribuzioni orarie, queste le cifre massime e minime per settore raccolte dalla Flai: "Da sei a 4,23 euro in agricoltura, da 10,38 a 1,09 euro nel commercio, da 10,98 a 1,65 euro nel turismo, da 8,08 a 5,76 euro in edilizia e 8,65 euro nel settore metalmeccanico". La sigla di categoria precisa di non voler attribuire a questi dati un "valore statistico che sappiamo non possono avere, ma sicuramente come sindacato non possiamo trascurare lo spaccato che danno su come si svolge il lavoro sul territorio", sottolineano Battaglia e Rinaldi."A fianco del lavoro dignitoso, trattato e retribuito come previsto da leggi e contratti mazionali, continua ad esistere lavoro sfruttato e gravemente sfruttato", affermano i due sindacalisti ricordando che per questi motivi la Flai, tra le varie iniziative, si è dotata dell'Osservatorio Placido Rizzotto ("Per accendere un riflettore sui fenomeni di criminalità e caporalato") e ha coordinato in Emilia-Romagna il progetto Diagrammi nord, con l'obiettivo di "snidare lo sfruttamento in agricoltura".



I dati citati, però, per la Flai confermano "ciò che il nostro territorio già conosce: lo sfruttamento lavorativo non è prerogativa di alcune latitudini italiane, ne solo di alcuni settori lavorativi- affermano Battaglia e Rinaldi- ma si estende a tutti gli ambiti a seconda della vocazione economica del territorio": di conseguenza a Rimini "il grave sfruttamento lavorativo, più che in agricoltura, lo ritroviamo in certi negozi, ristoranti e alberghi". Sulla scorta di questa consapevolezza "la Prefettura di Rimini ha formalizzato lo scorso 20 maggio il tavolo tematico sullo sfruttamento lavorativo in seno al Consiglio territoriale per l'immigrazione- continua la nota- che chiederemo venga riunito nuovamente al più presto per concordare un piano di azione condiviso da tutti gli attori del territorio che vogliono combattere il fenomeno".



Nel frattempo, il sindacato sta collaborando con una rete territoriale di soggetti afferenti ai progetti Oltre la strada (Comune di Rimini e Consorzio Mosaico), Diagrammi nord (Flai, Oim, Terra!, Adir, Agci), Sipla (Cidas in collaborazione con Rumori sinistri) per potenziare la presa in carico dei bisogni delle vittime di sfruttamento lavorativo e sensibilizzare il territorio sull'argomento". (DIRE)