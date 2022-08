Montecolombo: contributi al Museo Etnografico di Valliano per garantire l'accessibilità a tutti

Attualità

Montescudo-Montecolombo

| 11:57 - 12 Agosto 2022

Museo Etnografico di Valliano.

Il Comune di Montescudo Monte Colombo ha partecipato al bando per la concessione di contributi Pnrr ai musei e luoghi di cultura pubblici, per azioni di rimozione di barriere fisiche, cognitive e sensoriali.



Il Comune intende intervenire sul Museo Etnografico di Valliano, con interventi di superamento di barriere architettoniche, garanzia di migliori condizioni di accessibilità e sicurezza per gli utenti, installazione già nelle aree di sosta di strumentazioni che garantiscano un primo approccio di conoscenza del percorso museale.



Altro obiettivo sarà il superamento di barriere sensoriali e cognitive, per persone con esigenze speciali, garantendo una fruizione più ampia del patrimonio custodito e, attraverso dispositivi e supporti tecnologici e di miglioramento del percorso, la visita in autonomia.



Gli interventi progettati intendono inoltre valorizzare il patrimonio museale, facendo conoscere la sua Storia e il collegamento con la comunità di appartenenza, attraverso video inclusivi, accessibilità sensoriali (mappe di orientamento, percorsi tattili), accessibilità linguistica.



L’importo complessivo preventivato del progetto è di € 210.774,00.