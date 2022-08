Truffa Hotel Gobbi a Rimini: oggi i sigilli, la struttura non era neanche a norma

Cronaca

Rimini

| 11:57 - 12 Agosto 2022

L'intervento dei vigili del fuoco e la Polizia Locale.

L'hotel Gobbi di viale Siracusa è chiuso da questa mattina (venerdì 12 agosto). La struttura balzata agli onori della cronaca per la truffa a centinaia di clienti, ha ricevuto la visita della Polizia Locale che ha dato esecuzione all'ordinanza di chiusura facendo uscire clienti e dipendenti. Un provvedimento che non è conseguenza del raggiro messo in atto, ma di successivi controlli da parte dei Vigili del Fuoco. I pompieri hanno trovato diverse irregolarità rispetto alle norme antincendio. 800mila euro è la cifra stimata della truffa, tra overbooking, fatture non pagate e le centinaia di clienti rimasti senza camera dopo aver versato la caparra. I vacanzieri ospiti della struttura in questi giorni sono stati dirottati in altri hotel riminesi.