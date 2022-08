Ferragosto a Bellaria Igea Marina: tutti gli eventi

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 10:37 - 12 Agosto 2022

Spettacolo pirotecnico.

La Città di Bellaria Igea Marina si prepara a vivere il “Capodanno d’estate” con una serie di appuntamenti.



Domani, sabato 13 agosto, torna come ogni sabato l’apprezzatissimo appuntamento con l’aperitivo itinerante e il dj set a bordo della motonave Super Tayfun, quest’anno rinominata “Dream Boat” - in linea con il claim dell’estate bellariese: “Dream Bim”. La motonave, dopo la fortunata esperienza dello scorso anno, è infatti tornata a costeggiare la spiaggia di Bellaria Igea Marina tutti i sabati pomeriggio e lo farà sino al 3 settembre, partendo dal porto canale (lato Bellaria) alle ore 16.00, con imbarco alle 15.45. A bordo si potrà gustare un aperitivo a base di cocktail e pesce fritto ballando con la musica del dj set, durante il tour che porterà tanta buona musica e divertimento lungo le spiagge cittadine. Anche il pomeriggio di domani verrà scandito dalle tappe presso i tre pontili che collegano la motonave alle spiagge e che saranno il palcoscenico per stacchetti musicali e danzanti del corpo di ballo.



Ad ogni attracco ai pontili, partiranno le canzoni più belle di Raffaella Carrà: un omaggio voluto dall’Amministrazione Comunale, per ricordare il periodo in cui la “Lella Nazionale” ha vissuto a Bellaria Igea Marina. Altro “rito” della Dream Boat, la chiamata da parte del vocalist, che anche domani a ogni attracco inviterà un ragazzo ed una ragazza a salire sul pontile e ballare il “Tuca-Tuca” insieme ai ballerini.



Intrattenimento ma anche cultura, con l’appuntamento di domani sera, alle 21.00 presso il parco del Museo La Casa Rossa di Alfredo Panzini. Enrico Franceschini, giornalista e scrittore, presenterà il libro “Un’estate a Borgomarina”: un giallo che affonda le radici nella storia, ma è anche una felliniana commedia sull’amicizia, sullo sfondo del mito nazionalpopolare delle vacanze italiane.



Nella serata tra domenica 14 e lunedì 15 agosto, la Città di Bellaria Igea Marina festeggerà il Ferragosto, come da tradizione, con uno spettacolo pirotecnico musicale, nella suggestiva cornice serale del porto canale. L’appuntamento è previsto per domenica 14 agosto alle 23.00, quando i cieli si illumineranno con uno show pirotecnico accompagnato dalle note di un emozionante sottofondo musicale.



Si ricorda poi l’iniziativa della Parrocchia Nostra Signora del Sacro Cuore, che lunedì 15 agosto alle ore 6.00, per celebrare la Festa dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, proporrà una messa alle prime luci del mattino. Non una celebrazione comune, ma una messa in chiave rock: i canti risuoneranno in piazzale Capitaneria di Porto, con il mare sullo sfondo.



Ricordando che questi giorni vedono in svolgimento al Parco Pavese una delle rassegne musicali più attese, il punk rock festival “Bay Fest” – stasera sul palco tra gli altri, Millencolin, Satanic Surfers e The Interrupters, domani sera The Hives e Circle Jerks – si segnala che c’è tempo fino a martedì 16 agosto per visitare la splendida mostra di pittura, scultura e fotografia “Biennale del Mare ‘22”, in esposizione al Palazzo del Turismo. La mostra è aperta, ad ingresso gratuito, dalle 20.30 alle 22.30. Vi si possono ammirare più di cento opere selezionate dal direttore artistico Mourad Jahrani, firmate da creativi nazionali ed internazionali attraverso un percorso emozionale fatto di colori e suggestioni.



Si ricordano sin da ora, infine, alcuni dei principali appuntamenti che caratterizzeranno la settimana “aperta” dal Ferragosto. Per la rassegna "Bellaria Comics Festival", martedì 16 agosto, alle 21.00 in piazzale Perugia, spettacolo comico a ingresso gratuito di Alessandro Politi, mentre giovedì 18 agosto alle 21.15 il Giro d’estate nella Borgata Vecchia proporrà in piazza Don Minzoni il concerto “VariEtà” di Sergio Casabianca e le Gocce.