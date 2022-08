Rimini, ruba nel camper, beccato dal proprietario: in manette 52enne lombardo

Cronaca

Beccato all'interno del camper con in mano un portafoglio con 160 euro appena rubato. Un 52enne originario di Monza, è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri di Rimini 'Porto'. I fatti sono successi nella tarda serata di giovedì. Il camper era regolarmente parcheggiato in via Ortigara, nei pressi della Darsena. Il proprietario, un turista tedesco, una volta raggiunto il mezzo, aveva notato che la serratura era stata forzata. Una volta all'interno ha scoperto il 52enne con in mano il suo portafoglio. I Carabinieri, avvisati dal turista, sono arrivati immediatamente prendendo in consegna il 52enne. Sul suo capo un divieto di ritorno nel veneto. E' stato arrestato con l'accusa di furto e verrà processato per direttissima.