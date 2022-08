Malore mentre è in acqua: muore una turista di 49 anni

Cronaca

Riccione

| 09:48 - 12 Agosto 2022

Foto di repertorio.

Si è accasciata in acqua a pochi metri di distanza dalla riva, davanti allo stabilimento balneare 58 di Riccione. E nonostante i soccorsi rapidi una turista 49enne di Cremona, è morta poco dopo. Secondo le prime informazioni molto probabilmente è stata vittima di un infarto. È successo ieri (11 agosto) intorno alle 11.30. In quel momento in spiaggia c’era molta gente quando è stat vista cadere in acqua e non riemergere. Le persone che le stavano vicino hanno provato a tenerla a galla avvicinandola rapidamente alla riva, ma il suo cuore in pochi istanti ha smesso di battere. La donna è stata subito soccorsa dal personale dello stabilimento balneare, dove sono state praticate le manovre di primo soccorso e rianimazione. Poco dopo sono intervenuti anche i sanitari del 118. Purtroppo i prolungati tentativi di rianimare la turista sono risultati vani. Sul posto è arrivata anche la Guardia Costiera. La donna è poi stata identificata dalle forze dell’ordine: si tratta di una turista 49enne che lavorava nel settore delle professioni sanitarie ed era giunta a Riccione alcuni giorni fa per trascorrere il Ferragosto insieme ad amici e colleghi.