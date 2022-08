Torna SantarcanGelato, l'appuntamento con il gusto che unisce grandi e bambini

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 09:20 - 12 Agosto 2022

Conferenza stampa SantarcanGelato 2022.

Si è tenuta, nella mattinata di giovedì 11 agosto, la conferenza stampa dell'edizione 2022 di SantarcanGelato che torna, dopo 2 anni di stop forzato causa covid, a rallegrare grandi e piccoli.



Torna venerdì 19 e sabato 20 agosto con due importanti novità, riguardanti l'animazione, illustrate da Marco Adelfio (gelatiere e membro del Direttivo di Città Viva): "Nelle due serate avremo due attrazioni di primo livello: venerdì 19 sarà presente 'Bimbobell', personaggio storico e di sicura attrattiva; mentre sabato 20 agosto 60 bambini avranno modo di costruire una macchinina di cartone e di personalizzarla. In seguito potranno gustarsi un film che verrà proiettato sotto l'arco Ganganelli... come una sorta di Drive-in".



Successivamente Alex Bertozzi, presidente di Città Viva, ha voluto sottolineare l'importanza del Gelato di Santarcangelo e della presenza delle gelaterie clementine: "La produzione di gelato artigianale a Santarcangelo è da sempre un punto di forza della nostra Città. Abbiamo tante gelaterie e tutto di ottimo livello. Dentro a SantarcanGelato saranno presenti ben 7 di queste gelaterie, da quelle storiche e quelle più recenti: Caffè Centrale, Claretta, Le Delizie, Dolcemente, Latte Più, Puro & Bio e Fresh Mavi. A queste va poi aggiunta una postazione nata dalla collaborazione fra l'associazione 'Celiaci di Santa' e la ProLoco e che proporrà due gusti completamente Gluten Free."



SantarcanGelato 2022 godrà dell'importante supporto del nuovo partner tecnico "Dulca", importante marchio della gelateria e nota azienda del territorio che ha già legato a Santarcangelo il suo marchio comparendo sulle divise del Santarcangelo Basket, gli Angels. "L'obiettivo della nostra azienda" come dichiarato da Marina, rappresentante di Dulca "è quello di sostenere il territorio e le sue attività di bar, pasticcerie e hotel attraverso la qualità dei prodotti."



Come co-organizzatore, Filiberto Baccolini, presidente della ProLoco, tende a sottolineare il carattere popolare di SantarcanGelato, aperto non solo alle famiglie ma a tutti quanti. Un evento che si va ad inserire in un'estate già ricchissima e che completa l'offerta santarcangiolese.



Ha concluso poi l'assessore Garattoni in rappresentanza dell'amministrazione comunale: "SantarcanGelato, come molti altri eventi estivi, nasce dalla collaborazione di tante realtà di Santarcangelo, dagli organizzatori (Città Viva e ProLoco), agli sponsor, ai partner, alle associazioni di categoria... a dimostrare come il nostro paese riesca a creare eventi così belli, diversi e popolari proprio perché mettono insieme tutti quanti, con grande partecipazione ed entusiasmo".



Dopo i dovuti ringraziamenti ai partner, agli sponsor e alle associazioni di categoria (Confesercenti e CNA), Adelfio ha invitato tutti a fare un passeggiata in centro a Santarcangelo, con parenti e amici, nelle sere di venerdì 19 e sabato 20 agosto e gustarsi i 16 nuovi gusti di gelato artigianale, di eccezionale qualità, che verranno proposti in esclusiva in queste due serate.



Qui tutte le informazioni sul programma delle giornate e i gusti dei gelati.