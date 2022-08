Scooter contro auto: ragazza ferita lievemente ma traffico in tilt sulla Marecchiese

Cronaca

Rimini

| 19:52 - 11 Agosto 2022

Il luogo dell'incidente.

Una serata di passione per chi si è trovato, nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 11 agosto, a percorrere la Marecchiese in direzione monte a Rimini, all'atezza del civico 273. Poco dopo le 19.30 una ragazza che viaggiava in sella ad uno scooter si è scontrata, per cause in corso di accertamento, contro una Jeep auto. La scooterista ha riportato lesioni lievi ed è stata trasportata da un'ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale "Infermi" di Rimini. Per i rilievi del caso è giunta una pattuglia della Polizia Locale. Lunghe code e rallentamenti si sono sviluppati lungo la Sp258 Marecchiese.