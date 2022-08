Meteo: tempo variabile venerdì e per ferragosto, stabile sabato e domenica

Attualità

| 18:42 - 11 Agosto 2022

Bollettino meteo weekend lungo di Ferragosto.



Nella giornata di domani (venerdì 12 agosto) una piccola depressione in quota proveniente dall’Europa orientale potrà determinare un contesto variabile sulla provincia riminese, poi nel corso di sabato (13 agosto) e nella giornata di domenica (14 agosto) l’aumento del campo di pressione favorirà tempo più stabile e soleggiato. Incertezza ancora sull’evoluzione meteo per Ferragosto, in un contesto moderatamente variabile ma che sul settore costiero dovrebbe vedere prevalenza di tempo soleggiato.



Venerdì 12 agosto



Stato del cielo e precipitazioni: condizioni di variabilità con schiarite alternate ad annuvolamenti, che nella mattina potranno risultare temporaneamente più consistenti ed associati ad isolati piovaschi. Nelle ore pomeridiane attenuazione della nuvolosità su pianura e costa mentre persisteranno addensamenti nell’entroterra, associati a possibili temporali sparsi e di breve durata. Nella seconda parte di serata il transito di temporali da Nord verso Sud potrà interessare anche il territorio riminese, con probabilità di precipitazioni più alta nell’entroterra rispetto alla costa.

Temperature: minime stazionarie, comprese tra 17 e 22 gradi, massime in locale e contenuta flessione, comprese tra 27 e 30 gradi.

Venti: inizialmente deboli settentrionali, tendenti a divenire orientali nelle ore pomeridiane e a risultare a tratti moderati su mare e costa. In serata possibili rinforzi associati al transito dei temporali anche più a nord del territorio provinciale.

Mare: poco mosso al mattino con moto ondoso in aumento nelle ore pomeridiane, fino a mosso, poi in calo nelle ore serali.

Attendibilità: media.



Sabato 13 agosto



Stato del cielo e precipitazioni: piovaschi residui fino alle prime ore del mattino sull’entroterra, con nubi sparse e maggiori schiarite dalle ore pomeridiane.

Temperature: in diminuzione, minime comprese tra 16 e 19 gradi, massime comprese tra 24 e 27 gradi.

Venti: deboli settentrionali con temporanei e moderati rinforzi nella prima parte di giornata.

Mare: poco mosso sotto costa e mosso al largo con moto ondoso in generale attenuazione nella seconda parte di giornata.

Attendibilità: medio-alta.



Domenica 14 agosto



Stato del cielo e precipitazioni: in prevalenza sereno.

Temperature: minime senza variazioni significative o in lieve aumento, comprese tra 16 e 21 gradi.

Massime in aumento, comprese tra i 30 gradi della costa e i 33 gradi dell’entroterra, dove per effetto dei venti di Garbino potranno registrarsi picchi locali fino a 34-35 gradi.

Venti: a regime di brezza lungo la costa. Nell’entroterra prevalenti sud-occidentali, fino a moderati nelle ore pomeridiane, con tendenza ad interessare anche pianura e costa dalla serata.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: medio-alta.



Lunedì 15 agosto - Ferragosto



Stato del cielo e precipitazioni: iniziali condizioni di cielo poco nuvoloso per velature alte che potranno temporaneamente risultare più stratificate. Dal pomeriggio formazione di addensamenti cumuliformi nell’entroterra, associati a possibili temporali sparsi in locale sconfinamento alle zone di pianura.

Temperature: minime in aumento, comprese tra 20 e 24 gradi, massime senza variazioni di rilievo, su

valori compresi tra i 30 gradi della costa e i 33 gradi dell’entroterra.

Venti: sud-occidentali al mattino, fino a moderati nell’entroterra e in attenuazione dal tardo pomeriggio. Variabili meridionali con rinforzi di brezza pomeridiani lungo la costa.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: medio-bassa.



LINEA DI TENDENZA: probabile variabilità residua nella prima parte di martedì 16 con rovesci e temporali sparsi a cui seguiranno rasserenamenti e tempo soleggiato fino a giovedì 18 agosto. Temperature in calo martedì e in nuovo aumento tra mercoledì e giovedì.

