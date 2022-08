Cronaca

La squadra di Vigili del Fuoco del Distaccamento di Novafeltria è intervenuta nel pomeriggio (11 agosto) alle ore 16.30 a Ponte Messa di Pennabilli, in via Petrellese per un incendio sterpaglie. I pompieri hanno prontamente spento le fiamme che rischiavano di estendersi ulteriormente e bonificato l’area interessata.