Rissa sul treno Regionale, tra i feriti anche la capotreno

15:49 - 11 Agosto 2022

Tre persone ferite in maniera lieve, tra cui una capotreno, e due denunciati per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. E' il bilancio di un episodio violento accaduto ieri pomeriggio sul treno Regionale veloce Piacenza-Ancona 3921. Il parapiglia è scaturito dal fatto che, dopo essere stata ripresa per rifiuti lasciati sul treno, una 40enne ha aggredito verbalmente un passeggero, mentre il fidanzato dalla donna lo ha preso a calci e pugni. La dinamica dell'aggressione, avvenuta sul convoglio nei pressi della stazione di Senigallia è stata ricostruita dalla Polizia. Una coppia di 40enni romagnoli stava per scendere dal treno quando un passeggero 30enne ha segnalato alla donna che lei aveva abbandonato rifiuti. La 40enne ha iniziato a inveire contro di lui: sono volate parole grosse mentre il fidanzato è nel frattempo risalito sul convoglio per 'punire' chi aveva alzato la voce contro la sua ragazza. Dalle parole si è passati ai fatti: il passeggero è stato colpito con calci e pugni. La capotreno, una 40enne, è subito intervenuta per sedare gli animi, finendo per rimanere contusa nella colluttazione, prima che altre due persone potessero allontanare i litiganti dall'aggredito. Nel frattempo è stata allertata la Polizia che ha faticato non poco prima di riuscire a calmare la donna, che era la più agitata. Gli agenti hanno ascoltato le varie testimonianze dei presenti a bordo treno, prima di portare i due fidanzati in commissariato: sono stati denunciati per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Lievi le conseguenze dell'aggressione: il passeggero, la capotreno e la 40enne denunciata hanno riportato qualche contusione ed escoriazione.