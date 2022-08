Ferragosto a Misano Adriatico: un weekend ricco di eventi

Eventi

Misano Adriatico

| 15:29 - 11 Agosto 2022

Si apre domani un lungo weekend che culminerà lunedì, con i festeggiamenti del Ferragosto. A Misano Adriatico sono tanti gli eventi in calendario, inaugurati dalla Portovida, il tradizionale appuntamento del venerdì a Portoverde (dalle 18:00) con i mercatini dell’artigianato e gli artisti di strada.



In programma domani alle 21:30, anche il Tali e Quali Music Show, primo di tre appuntamenti che porteranno sul palco di Piazza della Repubblica i finalisti del celebre programma televisivo di Rai uno. Domani protagonista sarà Igor Minerva che si calerà nei panni di Claudio Baglioni.



Sempre alle 21:30, nel Parco De Sole di Misano Brasile, andrà in scena il Mini talent Show.



Sabato 13 agosto, in Piazza della Repubblica, ci sarà lo spettacolo d’animazione Kids Show.



Domenica 14 agosto, vigilia di Ferragosto, al Parco Del Sole di Misano Brasile, ci sarà la serata danzante e alle 22:00, in Piazza della Repubblica, il tradizionale appuntamento della domenica con il Welcome Show. Alle 23:00 occhi puntati al cielo per lo spettacolo pirotecnico sulla spiaggia comunale del Parco Mare Nord che darà ufficialmente inizio al Ferragosto.



Gli appuntamenti proseguiranno lunedì 15 agosto, con l’esibizione del gruppo di ballo Nierea Danze, che si esibirà in Piazza della Repubblica alle 21:00. Infine a Portoverde, andrà in scena Portovintage: mercatini dell’usato e dell’antiquariato, artisti di strada e serata ’80 e ‘90 con il Dj Giuseppe Mesce.