Rimini: Coldiretti si schiera contro il consumo del suolo

Attualità

Rimini

| 15:12 - 11 Agosto 2022

Foto di repertorio.

Come mostrato dal recente rapporto Ispra 2021, la provincia di Rimini, con il 12% di suolo consumato, si conferma quella con il più alto tasso di cementificazione in Emilia-Romagna. Un primato che preoccupa gli agricoltori. "Quello che più ci rammarica è che il terreno che viene a mancare è tutto terreno con vocazioni particolarmente agricola", denuncia il presidente di Coldiretti Rimini, Guido Cardelli Masini Palazzi.



"La battaglia per fermare il consumo di suolo è una battaglia di civiltà - afferma - per il futuro dell'ambiente a disposizione delle future generazioni". Nel territorio riminese avanzano intanto i progetti per la nuova variante della Statale Adriatica, la circonvallazione di Santa Giustina, le opere di completamente della terza corsia della A14 e i nuovi metanodotti. Interventi per i quali è prevista la sottrazione di suolo agricolo. "Non credo che un'amministrazione non si faccia scrupoli nell'andare a espropriare un terreno dove ci sono delle fabbriche", perché ritenuto "produttivo". La stessa considerazione dell'industria, secondo il presidente, andrebbe rivolta all'agricoltura, "perché i terreni agricoli sono quelli che danno effettivamente da mangiare alla comunità e fanno reddito per l'agricoltore". È ora che "si finisca con questo depredare terreni agricoli in maniera sconsiderata".