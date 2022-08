Verucchio Calici 2022: tutte le misure su viabilità e parcheggi

Eventi

Verucchio

| 15:04 - 11 Agosto 2022

Verucchio Calici.

Si apre domani, venerdì 12 agosto, l’edizione 2022 di Verucchio Calici, quest’anno articolata sull’intero week end, compresa domenica 14 agosto. Sono 16 le cantine che si snoderanno per le vie e i crocicchi del centro storico, in quattro aree tematiche che abbracceranno Piazza Malatesta, Piazza Battaglini, il Piazzale Ex Macello e la Rocca Malatestiana con il canonico accompagnamento di musica e animazioni e il format tradizionale con sacca, ticket e kit degustazione delle attività del borgo (l’intero programma è consultabile qui).



Navetta da Villa Verucchio e Ticket



Per agevolare l’accesso, è stato istituito uno speciale servizio navetta gratuito: la partenza è fissata dal piazzale delle palestre sulla Marecchiese a Villa Verucchio e si susseguiranno corse continuative dalle 19.30 alle 24.00.



Nel capoluogo il pubblico in auto sarà invece dirottato nel vari parcheggi. Sarà possibile acquistare un kit composto da calice, tasca e quattro degustazioni al costo di 15 euro (con 7 ticket il kit sale a 20 euro), al quale si potrà abbinare il kit degustazione dei ristorante o degli street food a 10 euro.



Misure di sicurezza e viabilità



Per garantire il corretto svolgimento della manifestazione e venire incontro alle esigenze di partecipanti e residenti è stata emanata un’ordinanza ad hoc, la numero 61 del 09/08/2022, che prevede tutta una serie di misure in fatto di viabilità e sosta. Eccole qui di seguito:



1) E' istituito il divieto di transito nel centro storico di Verucchio di tutti i veicoli, dalle ore 17 alle ore 24 di venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 agosto, con esclusione dei mezzi autorizzati e dotati di apposito contrassegno*, dei mezzi delle forze dell' ordine e mezzi di soccorso nelle vie sotto elencate: Via Brizzi, dall'incrocio con la Sp 32 "Provinciale San Marino" all' ntersezione con piazza Malatesta/via Rocca (la Fratta); Piazza Malatesta; Via Marconi, da Piazza Battaglini a Piazzale Don Bosco; Via Martini, da piazza Malatesta all'intersezione con Via Viggiolo; Via San Martino, fino a Via San Francesco; Via San'Andrea, Via Sant'Agostino, Via Rocca, Via mura del fossato, Via San Francesco.



2) La Fermata di Start del trasporto pubblico locale posta in Piazza Malatesta verrà provvisoriamente spostata all' incrocio con la SP32/SP15 BIS per tutto il periodo della manifestazione e durante i suoi orari di svolgimento.



3) E' autorizzato il transito dell'auto elettrica di proprietà comunale targata DX90611 nelle zone intercluse al traffico veicolare, solo ed esclusivamente per il trasporto di persone e di cose inerenti la manifestazione, con divieto assoluto di ogni altro utilizzo.



4) E' istituito il Divieto di Sosta con rimozione di tutti i veicoli, a esclusione dei mezzi delle forze dell'ordine e mezzi di soccorso nelle seguenti vie fra le 17 e le 24 delle tre giornate a esclusione dei mezzi autorizzati dotati di apposito contrassegno; Via Brizzi dall' incrocio con la Sp 32 "Provinciale San Marino" intersezione con piazza Malatesta/via Rocca; Via Rocca (escluso residenti autorizzati a parcheggiare nei luoghi prestabiliti lungo Via Rocca); Parcheggio via Rocca denominato Ex Macello dalle ore 14 del 12 agosto 2022 alle ore 01 del 15 agosto; Parcheggio Piazza Battaglini dalle ore 14 del 12 agosto 2022 alle ore 01 del 15 agosto; Via Sant'Agostino/Via San Francesco/Via Sant'Andrea/Via Marconi.



5) Al fine di consentire la viabilità ordinaria nelle vie limitrofe interessate dal divieto di transito, viene istituito il doppio senso di circolazione in via Marconi (dall' arco del Passerello fino a Piazza Don Bosco) negli stessi orari sopra indicati.