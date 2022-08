Calcio, venerdì il Casadei Parlanti Day: festa per l'addio al calcio del bomber

Sport

Rimini

14:10 - 11 Agosto 2022

La locandina dell'evento.





Una grande festa per l'addio al calcio di Mirco Casadei Parlanti - conosciuto da tutti col nomignolo di Rella – indiscusso bomber delle categorie dilettantistiche e un bottino di ben 639 reti (nel mezzo ci sono anche le due reti firmate in serie C contro Cecina e Lanciano con la maglia del Rimini di Vittorio Spimi, la squadra della sua città natale, zona Ponterotto). Del resto a 60 anni (è della classe 1962) dopo l'esperienza in Seconda all'Alfero (è stato anche il tecnico) era tempo di appendere le scarpette al chiodo.







L'appuntamento è per venerdì a Perticara, appuntamento allo stadio Valsecchi. L'evento è organizzato dalla società locale che milita in Prima categoria (esordio in campionato contro il Bellariva) e che festeggia i suoi 90 anni di vita.

Si comincia alle ore 20: ospiti in tribuna e in campo le squadre vincitrici della Coppa Emilia Romagna nel 2007, di Seconda categoria nel 2012 e playoff di Seconda nel 2019.





Alle 20,30 l'amichevole. Nel primo tempo Sampierana contro una squadra di ex del Perticara in cui giocherà Casadei Parlanti che del club è stato nel recente passato per otto anni la punta di diamante scrivendo indimenticabili pagine della sua storia, i gol numero 500 e 600, lasciando un grande ricordo nel cuore degli appassionati fortemente legati al club calcistico dell'Alta Valmarecchia.

Altrettanto dicasi per la Sampierana: con la maglia della Sampierana ha giocato per 16 stagioni: in Promozione, in serie D (fu capocannoniere nel 90-91) ed in Eccellenza.

Nella ripresa Sampierana - Perticara con in campo le prime squadre che sono in fase di preperazione in vista della prossima stagione.

Insomma, tanti i motivi per non mancare al Casadei Parlanti Day.