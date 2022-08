Riccione: scontro tra due auto, quattro feriti lievi tra cui due bambini

Cronaca

Riccione

| 12:38 - 11 Agosto 2022

La Mercedes finita contro il recinto di una abitazione.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti a Riccione all'incrocio tra viale Tassoni e viale Oriani per un incidente stradale tra una Mercedes con targa inglese e una Renault Megane. L'episodio si è verificato nella tarda mattinata di oggi (11 agosto).



I pompieri hanno ripristinato e garantito la sicurezza dello scenario durante le operazioni e, in sinergia con il personale sanitario giunto con 2 ambulanze e l'auto medica, hanno prestato soccorso agli occupanti coinvolti nello scontro (2 adulti e 2 bambini) ma fuoriusciti autonomamente dall'abitacolo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per rilievi e viabilità.