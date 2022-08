Camere fantasma, Riviera Sicura: 'Caso grave, ma isolato'

Attualità

Rimini

| 12:15 - 11 Agosto 2022

Turisti senza camera all'hotel di Marebello intervistati da una troupe Rai.



L'associazione di albergatori riminesi di Riviera Sicura si costituirà parte civile nell'eventuale processo a carico della gestione dell'hotel di Marebello, nell'occhio del ciclone per le truffe a danno di numerosi turisti, che dopo aver prenotato la caparra o pagato l'intero soggiorno, si sono ritrovati senza stanza, in quanto la direzione prendeva più prenotazioni del dovuto.



“E' un caso che non può e non deve restare impunito – attacca il presidente di Riviera Sicura Giosuè Salomone – perchè, oltre al danno procurato a centinaia di famiglie che avevano risparmiato un intero anno per concedersi una meritata vacanza, lede l'immagine degli albergatori riminesi e del territorio. Confidiamo nella Magistratura che, siamo certi, farà piena luce sui reali responsabili e all'eventuale processo ci costituiremo parte civile”.



L'associazione evidenzia però che la riviera romagnola ha la più alta densità di strutture ricettive d'Italia e che, a fronte di un caso isolato, la pressochè totalità degli alberghi opera con onestà e professionalità, offrendo servizi di qualità a conferma della ormai diventata proverbiale accoglienza romagnola.



“Stiamo chiedendo agli alberghi associati di avere un occhio di riguardo per eventuali ospiti che avevano prenotato a quell'hotel – prosegue Salomone – scontando il più possibile il soggiorno a chi ha perso caparre. Lo dobbiamo a tutti quelli che, malgrado la disavventura, vogliono comunque venire a Rimini”.