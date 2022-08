Frane, lavori per 730.000 euro sulla strada Provinciale 41 tra Montescudo e Coriano

Attualità

Montescudo-Montecolombo

| 12:10 - 11 Agosto 2022

L'intervento.



Pronta una nuova tranche di lavori per fronteggiare il dissesto idrogeologico che minaccia gli abitati di Cavallino, Cà Sensoli, Cà Gambuto e la strada provinciale 41, l’importante arteria di collegamento tra i comuni di Montescudo-Monte Colombo e Coriano, nel riminese.



Il movimento franoso già in passato aveva provocato il crollo di alcuni fabbricati privati e danneggiato a più riprese la strada provinciale. L’intervento di consolidamento, finanziato complessivamente dalla Regione Emilia-Romagna con circa 730mila euro, ha già visto l’esecuzione di un primo stralcio di lavori da 200mila euro per realizzare una struttura di stabilizzazione della scarpata in frana.



Con i lavori avviati in questi giorni – dal valore di 530mila euro – si realizzerà una seconda opera strutturale, in continuità con la prima già ultimata. Parte di queste risorse, circa 67mila euro, sono state impiegate per effettuare indagini preventive su gran parte del versante, che si estende dalla provinciale al torrente Marano, compreso all’incirca tra le località di Cavallino e Cà Sensoli.



È inoltre già previsto un terzo finanziamento regionale di 400mila euro, per dare seguito al consolidamento e completare il rafforzamento della sommità del versante. Si tratta della parte più critica per la pericolosità della frana, dove si trovano esposte al rischio strada provinciale, abitazioni private e sottoservizi.



Tutti gli interventi sono stati progettati dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile.