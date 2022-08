Fidanzati derubati incastrano il ladro seriale: nello zaino aveva 22 telefoni e un Rolex

Cronaca

Un giovane di nazionalità senegalese è stato denunciato nei giorni scorsi per le ipotesi di reato di ricettazione e lesioni personali. La Polizia di Rimini, nel suo zaino, ha trovato 22 telefoni cellulari, una macchina fotografica e un Rolex, tutta refurtiva di precedenti colpi. L'individuazione del giovane è stata possibile grazie a una coppia derubata dello smartphone, la cui posizione è stata tenuta sotto controllo tramite tablet. I fidanzati hanno così fermato la Polizia in viale Principe di Piemonte, indicando il luogo in cui si trovava lo smartphone. Gli agenti hanno così rintracciato il giovane, che ha abbandonato lo zaino ed è scappato: nella fuga ha incrociato i due fidanzati, spingendoli e scaraventandoli a terra, prima di essere fermato dagli agenti.