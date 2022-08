Calcio Eccellenza, Scott Arlotti si allena con il Tropical Coriano

Sport

Coriano

| 11:23 - 11 Agosto 2022

Da poco più di una settimana l'attaccante riminese Scott Arlotti si allena con il Tropical Coriano sul campo in sintetico di Bellariva, sede della preparazine estiva della squadra di mister Bucci. Perché? Per ragioni personali/famigliari come spiega il club emiliano in una nota: "L’attaccante biancorosso Scott Arlotti, per ragioni personali/famigliari, non prenderà parte agli allenamenti previsti per le prossime giornate. La società Ac Carpi, esprimendo la massima vicinanza alla famiglia Arlotti e comprendendo profondamente le necessità del proprio tesserato, comunica di avergli concesso un periodo temporaneo di esenzione dall’attività».

L'ambiente Tropical Coriano è ben conosciuto da Arlotti, da qui la decisione di allenarsi con la squadra di Bucci che lo ha accolto a braccia aperte. Potrebbe essere lui il rinforzo? Vedremo nei prossimi giorni.