Al Parco degli Artisti di Rimini una serata dedicata agli anni '90 e la festa della birra

Rimini

| 10:34 - 11 Agosto 2022

Michele Luppi protagonista con la sua band della festa della birra.

La settimana del Ferragosto vede sul palco, al Parco degli Artisti di Rimini, due feste a tema pensate per offrire un’alternativa agli eventi al mare e rivolte a un pubblico di tutte le età: dai più giovani alle famiglie.



Venerdì 12 agosto alle 21.30 andrà in scena 90 Mania, una festa tutta dedicata ai più grandi successi dance pop e radio degli Anni ’90, con Band Live, un Frontman, due Dj e Animazione “Mas flow”. L’evento, realizzato in collaborazione con l’Agenzia Isolani Spettacoli di Recanati, prevede un biglietto non numerato da 10 € acquistabile sul posto, inclusivo di una consumazione.

Sabato 13 agosto, dalle 18.00 e per tutta la serata, si svolgerà invece A tutta birra: la prima festa della birra al Parco degli Artisti, con diverse spinatrici distribuite su oltre 20.000 mq di verde sulle rive del fiume Marecchia, con più tipi di birra e musica live. Alle 21.00, si svolgeranno due concerti a ingresso gratuito: la Dino Gnassi Band al palco del Ristorante Notevolo e i Vergian Reggae al palco del Chiosco Il Casotto.

Alle 22.00 la festa culminerà nel concerto dei Mr Pig di Michele Luppi, con un repertorio Hard Rock che spazierà dai classici come Deep Purple, Led Zeppelin, Guns 'n' Roses, Bon Jovi, e brani di e Mr Big e Dream Theater. Il concerto dei Mr Pig si terrà nell’Arena Spazio Spettacoli SGR e sarà l'unico evento a pagamento, con biglietto non numerato da 10 €, acquistabile sul posto, comprensivo di una birra omaggio.

Sarà possibile cenare nei due locali del Parco, prenotando al Ristorante Notevolo (tel. 3477917684) o al Chiosco piadineria-crostineria Il Casotto (tel. 3274115353).

La festa della birra è organizzata in collaborazione tra l’Associazione Sorridolibero APS, il Ristorante Notevolo, il chiosco Il Casotto e l’Associazione Rimini Classica APS.