Rimini, il cinepicnic al Ponte di Tiberio prosegue con Yesterday di Danny Boyle

Eventi

Rimini

| 10:25 - 11 Agosto 2022

Locandina del film Yesterday.



Seconda serata per Tiberio CinePicnic, l’arena cinematografica più intrigante dell’estate nel Parco Marecchia di Rimini, ai piedi del bimillenario Ponte di Tiberio, con proiezioni di film di qualità per tutti i gusti e per tutte le età, allietate dal picnic sull’erba che sarà possibile consumare già nel tardo pomeriggio, con le specialità dello stand gastronomico presente nell’area delle proiezioni (aperto dalle ore 19) gestito dai volontari, unico modo per sostenere l’iniziativa. Le proiezioni, ad ingresso gratuito, hanno inizio alle ore 21.15.



Venerdì 12 agosto è atteso Yesterday di Danny Boyle, il regista di “Trainspotting” e del pluripremiato “The Millionaire”, bizzarra storia scritta dal veterano Richard Curtis, sceneggiatore di celebri commedie “british” come “Quattro matrimoni e un funerale” e “Notting Hill”: immaginate che per colpa di un improvviso blackout venga cancellata dalla memoria collettiva ogni traccia dei Beatles e delle loro popolari canzoni. Immaginate che un cantante di scarso successo sia l’unico a ricordare quei “tesori” musicali e sfrutti l’occasione d’oro diventando popolare in tutto il globo. Con gusto bizzarro e la complicità degli attori Himesh Patel e Lily James e la partecipazione straordinaria della popstar Ed Sheeran nei panni di se stesso Yesterday è un’originale celebrazione della musica dei quattro di Liverpool per una commedia dalle molte ed ironiche sorprese.



Tiberio CinePicnic è inserito nel programma de La Vela Illuminata, rassegna itinerante cinematografica organizzata da Notorius Rimini Cineclub aps, con il sostegno di Regione Emilia Romagna ed Emilia Romagna Film Commission in collaborazione con il Cinema Tiberio e La Società de Borg aps (main sponsor RivieraBanca, sponsor Coop Alleanza 3.0).