Rapinatore 'tradito' dalla maglia del Milan: aveva derubato una coppia con un complice

Nella notte tra martedì e mercoledì (9-10 agosto) i Carabinieri hanno arrestato un 29enne italiano e un 25enne nordafricano, autori di una rapina a danno di una giovane turista, in vacanza con il fidanzato. Uno dei due rapinatori è stato bloccato dai passanti, l'altro è fuggito, ma è stato facilmente rintracciato presso la fontana dei 4 cavalli. Non era facile per lui passare inosservato, visto che indossava una vistosa maglia a strisce rosssonere: quella della squadra di calcio del Milan.



Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, la rapina è avvenuta alla rotonda tra il parco Fellini e la spiaggia: i due malviventi si sono avvicinati alla coppia di fidanzati e uno dei due ha tirato a sè la borsa della turista, facendola cadere a terra. La ragazza ha battuto la testa, fortunatamente senza conseguenze, e si è acceso un piccolo parapiglia. La fuga di uno dei due rapinatori è stata bloccata dai passanti, l'altro era riuscito a scappare, ma è stato individuato e fermato dai Carabinieri.