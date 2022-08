Limitare accessi non necessari al pronto soccorso: al via gli ambulatori per codici bianchi

Attualità

Emilia Romagna

| 08:49 - 11 Agosto 2022

Foto di repertorio.



Saranno operativi in tutta la regione Emilia Romagna, da settembre, gli ambulatori per i cosiddetti codici bianchi e a bassa complessità affidati ai medici della continuità assistenziale (ex guardie mediche), come da accordo siglato nel maggio scorso, per rafforzare la rete assistenziale dell’Emergenza-Urgenza. Ambulatori che dovrebbero essere predisposti negli ospedali stessi.



Inoltre, la regione si attiverà per adottare tutti gli strumenti necessari per riconoscere ai medici e ai professionisti sanitari dipendenti un aumento del valore economico riconosciuto per le prestazioni aggiuntive svolte presso i Pronto soccorso fuori dal normale orario di lavoro, per far fronte alla situazione emergenziale.

Sono gli impegni che la Regione Emilia-Romagna ha assunto ieri (mercoledì 10 agosto) al termine dell’incontro, a Bologna, con l’Intersindacale medica. Il tavolo di confronto è stato aggiornato a settembre, per un lavoro congiunto sul piano tecnico in cui riprendere le altre proposte riorganizzative, emerse nell’incontro, relative alla rete assistenziale dell’Emergenza-Urgenza in stretto raccordo con la specialistica e la medicina territoriale.