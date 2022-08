Sicurezza: ancora polemiche, tra agenti prestati da Rimini a Riccione e straordinari esauriti

Attualità

Riccione

| 08:43 - 11 Agosto 2022

Polizia locale di Riccione.



Sul tema sicurezza, acque ancora agitate nel dibattito politico. Elena Raffaelli, ex assessore alla polizia locale del comune di Riccione, attacca nuovamente la sindaca Angelini, accusandola di arrampicarsi sugli specchi, sottolineando che il maggior numero di pattugliamenti della polizia locale nel luglio 2022, rispetto a dodici mesi prima, è dovuto alla collocazione della Notte Rosa a luglio e non ad agosto. Raffaelli evidenzia che potrebbero essere state impiegate tutte le risorse a disposizione per gli straordinari, ancor prima di Ferragosto e con una stagione turistica destinata ad allungarsi fino al termine di settembre. Senza nuovo personale, la situazione non potrà mai migliorare. Intanto, attacca Raffaelli, "è difficile un confronto tra chi di sicurezza non si è mai interessato se non per lanciare slogan come Angelini e un amministratore che per otto anni ha dovuto scontrarsi con vincoli normativi e di risorse che non consentono azioni d’urto, ma richiedono tempi lunghi".



Gioenzo Renzi, consigliere comunale di Rimini di Fratelli d'Italia, evidenzia che il maggior presidio della polizia locale su Riccione è dovuto allo spostamento, negli ultimi due weekend, di agenti della polizia locale di Rimini. Una decisione che definisce "incomprensibile" e "inopportuna", visto che gli agenti su Rimini "sono già in difficili condizioni operative". Il consigliere di Fratelli d'Italia bacchetta la sindaca Angelini: "non ha neanche ringraziato gli agenti della polizia locale di Rimini". Renzi accusa anche l'amministrazione comunale di Rimini per i ritardi nell'assunzione di 20-25 agenti stagionali e per la mancata entrata in funzione della videosorveglianza, presso i varchi del centro storico, così come annunciato all'inizio dell'estate.