Auto ferma in corsia d’emergenza tamponata da un camion: un ferito

Cronaca

Riccione

| 21:13 - 10 Agosto 2022

Il camion che ha tamponato l'utilitaria.

Un'Alfa Romeo Giulietta ferma sulla corsia di emergenza per un’avaria è stata tamponata violentemente da un Tir. Erano passate da poco le 19 di mercoledi 10 agosto, quando l' auto ha cominciato a manifestare problemi. Il motore non andava, così il conducente si è visto costretto ad interrompere la marcia e a fermarsi lungo la corsia di emergenza in direzione Pesaro, tra i caselli di Riccione e Cattolica. Mentre era sul ciglio della strada, improvvisamente è sopraggiunto un camion per il trasporto del latte. Dai riscontri il mezzo pesante avrebbe invaso la corsia d’emergenza, centrando in pieno l’utilitaria. Nell’impatto, il guidatore è rimasto incastrato tra le lamiere. Sul posto è atterrata l’eliambulanza del 118. Sono inoltre intervenuti i vigili del fuoco e le pattuglie della polizia autostradale. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita.