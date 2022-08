Rimini Calcio, tris alla Clodiense al Mazzola

Sport

Rimini

| 19:18 - 10 Agosto 2022

Una fase del match (Foto Rimini Calcio).



Allo stadio Mazzola di Santarcangelo il Rimini ha battuto la Clodiense 3-0 in un allenamento congiunto giocato in una giornata molto calda che ha condionato i giocatori.



Il tabellino



Rimini (4-3-3): Galeotti; Tofanari, Pietrangeli, Panelli, Haveri; De Rinaldis (37’ st Delcarro), Pasa, Rossetti; Gabbianelli (42’ st Marconi), Santini (30’ st Accursi), Sereni (1’ st Piscitella). A disp.: Zaccagno, Lazzarini, Tanasa, Laverone, Cherubini, Tonelli, Bianchi, Acquistapace, Antei, Allievi, Mencagli. All.: Gaburro.



Clodiense (4-3-3): Zecchin; Nalesso (1’ st Semenzato), Munaretto (1’ st Calcagnotto), Cuomo, Tinazzi (Monticelli); Vecchione (1’ st Giannini), R.Serena (1’ st Duse), Issa (40’ st F.Serena); Esposito (1’ st Calabrese), Fasolo (1’ st Sbrisa), Aliù (1’ st Ndreca). A disp.: Bragato. All.: Andreucci.



Arbitro: Angelo Tofoni di Rimini.



Reti: 44’ pt Pasa, 2’ st Rossetti, 36’ st Tofanari.



Note: Ammoniti: Vecchione, Fasolo.