Covid Rimini: il report settimanale comune per comune. Deciso calo delle nuove positività

| 16:50 - 10 Agosto 2022

Bollettino Covid provincia di Rimini 1-7 agosto 2022.

Nella settimana dall'1 al 7 agosto, contagi da Sars-CoV-2 in calo in Regione, con 6.130 nuovi casi rispetto ai 7.885 della settimana precedente (-1.755). Nuovi positivi registrati in tutti i comuni della provincia, nessun escluso.



NUOVI CASI



Rimini 629

Riccione 228

Cattolica 102

Santarcangelo di Romagna 100

Misano Adriatico 78

San Giovanni in Marignano 53

Coriano 51

Bellaria-Igea Marina 48

San Clemente 45

Morciano di Romagna 40

Montescudo Monte Colombo 38

Verucchio 38

Poggio Torriana 28

Novafeltria 24

Saludecio 18

Pennabilli 15

San Leo 13

Sant'Agata Feltria 11

Maiolo 11

Montefiore Conca 9

Montecopiolo 9

Gemmano 8

Mondaino 7

Sassofeltrio 6

Casteldelci 3

Talamello 2

Montegridolfo 1



CASI ATTIVI



Rimini 795

Riccione 294

Cattolica 135

Santarcangelo di Romagna 106

Misano Adriatico 103

Coriano 64

San Giovanni in Marignano 62

Bellaria-Igea Marina 56

Montescudo Monte Colombo 50

Morciano di Romagna 50

San Clemente 50

Verucchio 42

Novafeltria 33

Poggio Torriana 29

Saludecio 21

Pennabilli 20

San Leo 17

Montefiore Conca 18

Sant'Agata Feltria 12

Maiolo 12

Gemmano 12

Sassofeltrio 12

Montecopiolo 11

Mondaino 9

Casteldelci 3

Talamello 2

Montegridolfo 2