Club del Sole, arriva il nuovo parco acquatico in via Toscanelli a Viserba

| 16:40 - 10 Agosto 2022

Rimini Family Camping Village.

Inaugurazione nella giornata di ieri (9 agosto) del parco acquatico Rimini Family Camping Village a Viserba. Un progetto che è stato pensato come una laguna di 1.800 metri quadrati, caratterizzata da acqua bassa, bagnasciuga e giochi d'acqua. Avrà una piscina di 600 metri quadri con getti massaggianti, acqua spray, sedute e lettini idromassaggio e uno spray park. Un progetto di riqualificazione che avanza intervento dopo intervento.

Presente alla cerimonia la consigliera regionale dem Nadia Rossi che scrive sui social: "Un progetto di riqualificazione che alza il livello dell’offerta turistica della struttura e del territorio: sono sempre di più i turisti che cercano una vacanza che concili qualità e natura con i classici della Riviera romagnola. A Rimini si può fare. E parlando di offerta non solo turistica, ma anche lavorativa, ho avuto modo di approfondire con i dirigenti della struttura il tema dell’apprendistato per i minorenni. Una possibilità che la Regione regola e sostiene, e che insieme ad altri interventi può rendere la nostra costa un luogo competitivo per vivere, lavorare e viaggiare".