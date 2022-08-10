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Calcio, Coppa Minetti: le sfide di Eccellenza e Promozione. Coppa Emilia di Prima

Victor San Marino-Tropical, Cattolica-Pietracuta, Bellaria-Gambettola, Torconca-Misano, Stella-Bakia

Sport Rimini | 16:31 - 10 Agosto 2022 Calcio, Coppa Minetti: le sfide di Eccellenza e Promozione. Coppa Emilia di Prima

Il calendario della Coppa Minetti di Coppa Emilia di Prima categroia


Mercoledì 7 settembre ore 20,30

MACRO AREA 4 - ECCELLENZA
RUSSI – SAVIGNANESE
CATTOLICA – PIETRACUTA
DIEGARO – CALCIO DEL DUCA GRAMA
VICTOR SAN MARINO – TROPICAL CORIANO
FUTBALL CAVA RONCO - CLASSE


Domenica 4 settembre ore 15,30

MACRO AREA 4 - PROMOZIONE

FC SPARTA CASTELBOLOGNESE – VIS NOVAFELTRIA
CERVIA – FAENZA
FRATTA TERME – S.PIETRO IN VINCOLI
FORLIMPOPOLI – FOSSO GHIAIA
TORCONCA CATTOLICA – MISANO
MELDOLA – S.ERMETE
GRANATA – VERUCCHIO
SAMPIERANA – DUE EMME
STELLA – BAKIA CESENATICO
BELLARIA IGEA MARINA – GAMBETTOLA

PRIMA CATEGORIA

MONDAINO – MORCIANO CALCIO
SAN VITTORE – POL. 2000
AZZURRA ROMAGNA - SAVIO CALCIO
DELFINI RIMINI - PERTICARA
BAGNO DI ROMAGNA CALCIO - RUMAGNA
CIVITELLA CALCIO – CARPENA FORLÌ
RICCIONE FC 1926 – BELLARIVA VIRTUS
FC RONCOFREDDO 2003 - GATTEO
VILLAMARINA - SAN POLISPORTIVA SALA
SAN LORENZO – ASAR ACCADEMIA CALCIO
ACCADEMIA MARIGNANESE – SUPERGA 63 DILETTANTISTICA

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