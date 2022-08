Agenti di Rimini "prestati" a Riccione. Renzi: "Scelta incomprensibile"

Attualità

Rimini

| 16:13 - 10 Agosto 2022

Gioenzo Renzi (FdI).

Negli ultimi weekend la collaborazione tra i corpi di Polizia Locale di Rimini e Riccione hanno portato ad una serie di "cessioni" di agenti per far fronte al cosidetto fenomeno della "movida" particolarmente focalizzato nella Perla Verde per una serie di numerosi eventi. A tal proposito irrompe il consigliere comunale FdI Gioenzo Renzi su questa decisione "incomprensibile", a detta sua, di indebolire il servizio su Rimini che già si trova in "difficili condizioni operative". Nello specifico, nei giorni di venerdì notte/sabato mattina (29-30 Luglio e 5-6 Agosto) sono stati spesso dislocati 10 agenti di Rimini per rinforzare il presidio territoriale di Riccione.



"Non mi sembra opportuno nel mezzo dell’estate, soprattutto nei fine settimana - spiega Renzi - con l’arrivo a Rimini di migliaia di turisti (ricordiamo le circa 400.000 presenze in questo periodo), che l’Amministrazione Comunale possa permettersi di 'distrarre' in un altro Comune i nostri Agenti, già insufficienti per rispondere all’emergenza stagionale. In particolare, nelle scorse settimane, sono stati prelevati: 2 Agenti dalla squadra dell’Antiabusivismo commerciale, 2 dall’Antidegrado, 2 dalla Giudiziaria, 4 dalla Mobilità; per il totale 10 uomini, più un’unità cinofila.

Così facendo, si peggiorano le già difficili condizioni operative della nostra Polizia Locale, impegnata ad assicurare: legalità e sicurezza nel nostro Comune, la vigilanza dei parchi, il contrasto allo spaccio della droga, alla prostituzione, all’abusivismo commerciale, il pronto intervento negli incidenti stradali, il contrasto ai rumori, ecc.

A conferma delle carenze di organico, rendo noto che, nel nostro Comune, sono state bloccate le ferie, degli Agenti, da Giugno a Settembre 2022.

Inoltre, non sono stati assunti i 20-25 Agenti stagionali, né gli ausiliari del traffico (come invece ha fatto Riccione). Ricordiamo che deve ancora concretizzarsi l’entrata in funzione della video sorveglianza, presso i varchi del Centro Storico, per il miglioramento della sicurezza, che l’Amministrazione Comunale aveva annunciato a giugno.

Consideriamo che l’organico della Polizia Locale è attualmente di 240 Agenti, di cui un centinaio operativi “sulla strada”. Sappiamo tutti che, per la prevenzione dei reati, è fondamentale la presenza degli Agenti in divisa.

Certamente la presenza della Polizia Locale - conclude il consigliere - non può essere ridotta alla sola pattuglia, composta da due Agenti, impegnata nell’attraversamento pedonale in sicurezza di Viale Vespucci, a Marina Centro, a fronte dell’intasamento del traffico nei due sensi e della carenza di parcheggi".