Attualità

Rimini

| 15:50 - 10 Agosto 2022

Incrocio con la via Santa Cristin.

"Vi segnalo che in via Quartirolo all’incrocio con la via Santa Cristina non si vede più nulla causa piante incolte a bordo strada. Quando si è sul ponticello di via Quartirolo per poter vedere qualcosa prima di svoltare ci si deve spingere troppo in avanti con il rischio di nuovi incidenti. Bisogna mettere in sicurezza prima possibile. Grazie."