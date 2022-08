Incontri, musica e letture: ecco il "We Reading Festival" di Santarcangelo Tra gli ospiti Eugenio In Via Di Gioia, @piuttosto_che, Max Collini, Giuseppe Civati e Stefano Andreoli

Eventi Santarcangelo di Romagna | 15:41 - 10 Agosto 2022 Eugenio Cesaro (Eugenio in Via Di Gioia). Cinque giorni di spettacoli inediti, letture e talk in location suggestive, magici concerti al sorgere del sole.

La Riviera Romagnola torna a riempirsi di parole e musica con la sesta edizione di WeReading Festival. Il Festival rappresenta il momento centrale del network We Reading, progetto culturale unico nel suo genere diffuso in tutta Italia. Il Festival avrà luogo nel bellissimo borgo di Santarcangelo di Romagna e vedrà tanti protagonisti del panorama culturale italiano reinventarsi per una sera, portando in scena testi e autori da loro scelti e amati. Ospiti di questa edizione Pierluca Mariti @piuttosto_che, Eugenio In Via Di Gioia, Stefano Andreoli di Spinoza.it, Giuseppe Civati e Max Collini. Ci sarà poi spazio anche per suggestivi momenti musicali con il live all'alba di Godblesscomputer e i concerti di Davide Amati, Sandri, Ono e Luca Bais e per un percorso off di talk su tematiche di attualità.

Tutte le serate sono a ingresso gratuito su prenotazione fino a esaurimento posti. I posti sono prenotabili dalle ore 14:30 di giovedì 11 agosto su www.wereading.it.





Mercoledì 17 agosto ore 21:00 - Sferisterio, Santarcangelo di Romagna PIERLUCA MARITI @piuttosto_che – Ho fatto il classico ore 23:00 - Davide Amati live

Giovedì 18 agosto ore 21:00 - Sferisterio, Santarcangelo di Romagna EUGENIO IN VIA DI GIOIA leggono La pianta del mondo di Stefano Mancuso ore 23:00 – Sandri live

Venerdì 19 agosto ore 21:00 - Sferisterio, Santarcangelo di Romagna SPINOZA.IT (Stefano Andreoli) - Storia personale della risata ore 23:00 – Ono live reunion

Sabato 20 agosto ore 21:00 - Sferisterio, Santarcangelo di Romagna MAX COLLINI e GIUSEPPE CIVATI - Rotolando (verso destra) ore 23:00 – Luca Bais live

Domenica 21 agosto ore 06:00 - Collina dei Cappuccini, Santarcangelo di Romagna Godblesscomputers live* *ingresso gratuito senza prenotazione





< Articolo precedente Articolo successivo >