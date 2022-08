Baseball, San Marino: ultimo turno di poule scudetto

Sport

Mancano tre gare al termine della poule scudetto e poi sarà semifinale. L’avversario sarà Grosseto o Bologna: i primi se con Parma dovesse arrivare almeno una vittoria, i secondi se con gli emiliani finisse 0-3. Il trittico col Parmaclima comincerà al “Cavalli” domani sera, giovedì 11 agosto, alle ore 20.30, e proseguirà sabato con la doppia partita a Serravalle (16 e 20.30).

Nel San Marino Baseball sarà nuovamente disponibile il ricevitore Gabriel Lino dopo la parentesi di luglio con i Guerreros de Oaxaca nella lega messicana.

“Riceverà fin da subito gara1 – commenta Doriano Bindi -. E' in buono stato di forma e si ritufferà immediatamente nel campionato italiano”

Qual è la tua valutazione su queste tre partite col Parmaclima?

“Entriamo in campo per vincere, per dare il meglio inning dopo inning e partita dopo partita, a prescindere dai calcoli e dagli eventuali avversari della semifinale. Dobbiamo cercare di arrivare alla prossima settimana nel miglior stato di forma possibile e per farlo dobbiamo giocare sempre con buon atteggiamento e la giusta concentrazione”

Come giudichi Parma?

“Per lo scudetto partiamo tutti alla pari. È una buonissima squadra, lo ha dimostrato in tutto l’anno. Ottima in gara1 e con degli stranieri di valore, senza contare anche la lunghezza di un line-up in cui possono veramente battere tutti”

Quale sarà la rotazione sul monte?

“Partiremo con Quevedo e Rienzo in gara1, poi vedremo a seconda dell’andamento del match. Per sabato valuteremo. Non vogliamo tirare il collo a nessuno, staremo attenti a portare al giusto livello di forma tutta la squadra”



La gara di domani sera sarà trasmessa in diretta su fibstv.com e MS Channel (814 di Sky)



LE CLASSIFICHE

Girone A: San Marino 22-5, Parma 20-7, Nettuno 8-19, Collecchio 6-21

Girone B: Bologna 24-3, Grosseto 15-12, Torino 10-17, Godo 3-24