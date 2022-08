Volley C, Michael Mair nel roster del Riccione

Sport

Riccione

| 14:53 - 10 Agosto 2022

Michael Mair.

Nuovo ingresso in casa Prime Cleaning Riccione di serie CM. All corte di coach Botteghi arriva lo schiacciatore, Michael Mair.

Nato e cresciuto pallavolisticamente a Trento, Michael, conosciuto da tutti come “Mika”, è un importante innesto che va a rinforzare il nuovo roster riccionese.

Michael arriva a Riccione dopo aver trascorso le ultime due stagioni in forza al Rubicone in serie B, spicca nella sua carriera sportiva la stagione in serie A3 a Fano e le numerose presenze in serie C con San Giovanni in Marignano.

Queste le parole di Michael: "Riccione è la scelta perfetta, perchè qui, oltre ad aver trovato una squadra interessante, ho l'opportunità di poter conciliare al meglio sport e sport e famiglia. Contento di essere qui, mi auguro una stagione piena di soddisfazioni!"