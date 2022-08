Il Comune di Rimini riduce i costi delle rette scolastiche

Attualità

Rimini

| 14:11 - 10 Agosto 2022

Foto di repertorio.

Rette più leggere anche per l'anno scolastico passato, grazie all'ulteriore intervento economico per abbattere le rette dei bimestri marzo-aprile e maggio-giugno approvato dalla giunta del Comune di Rimini. Grazie a questa decisione sarà possibile impiegare, assestando le rette, tutte le risorse assegnate dalla Regione entro la fine dell'anno educativo. Gli utenti interessati sono quelli degli asili comunali a gestione diretta, in possesso dei requisiti di accesso alla misura (ISEE inferiore a €26.000,00 e presentazione di richiesta di retta agevolata). L'ufficio rette dei servizi educativi, seguendo le direttive dell'Amministrazione, ha proposto i criteri di proporzionalità in relazione alla fascia ISEE di appartenenza, elaborato un riparto correttivo che va dalla completa gratuità con valori sotto i 12 mila euro fino ad un abbattimento minimo del 75% e del 50%, a scalare, per quelli sotto i 26 mila euro.