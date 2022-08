Cabaret in piazza a Viserba, arrivano Marco Dondarini e Davide Dal Fiume

Eventi

Rimini

| 12:19 - 10 Agosto 2022

Marco Dondarini e Davide Dal Fiume.



Due comici sul palco di Viserba per un nuovo appuntamento con “Sganassau 2022”, ciclo di spettacoli di cabaret ospitati dal Comitato turistico.

Venerdì 12 agosto sul palco di piazza Pascoli salirannodue attori coinvolgenti, naturalmente simpatici, ottimi improvvisatori.Coppia ben assortita con una combinazione di disincanto e presunta autorevolezza, molto apprezzati per il loro modo di porsi, il contenuto dei loro testi e per il linguaggio pulito con cui fanno ridere.La serata sarà arricchita dalla musica e dalle gag di Amedeo Visconti e da performance a sorpresa. L’inizio è previsto per le ore 21.15 e l’ingresso è libero.