Ladri fulminei: in dieci minuti fanno razzia in un'abitazione in pieno giorno

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 12:12 - 10 Agosto 2022

Uno dei due malviventi in azione.



Ladri in azione in piena mattinata in un'abitazione di via Cupa a Santarcangelo. I fatti sono avvenuti ieri (martedì 9 agosto), intorno alle 11, ed è stato un blitz fulmineo, durato circa dieci minuti come si evince dalle immagini delle telecamere dell'abitazione, in cui vive una coppia di sessantenni, assenti al momento del colpo, così come il figlio 22enne convivente con loro. Due malviventi hanno agito coperti da un complice che fungeva da palo, a bordo di una Fiat Panda (la vettura con la quale sono scappati): hanno divelto la zanzariera e rotto il vetro di una porta finestra posta sul lato della strada, provocando ingenti danni. Una volta aperta la porta finestra dall'interno, con una mano, sono entrati e si sono diretti fulminei verso le camere, mettendo tutto a soqquadro, portando via un orologio, una fede nuziale e altri gioielli. L'allarme ha iniziato a suonare, nonostante il tentativo dei malviventi di sradicarne la centralina, ma ad ogni modo all'arrivo del figlio maggiore della coppia, un avvocato di Santarcangelo che risiede a sua volta a pochi metri di distanza, si erano già dileguati. Le telecamere dell'abitazione hanno ripreso la Fiat Panda, che si è diretta verso la rotonda dell'area Campana, dove c'è un'altra telecamera della polizia locale che potrebbe dare indicazioni precise sulla targa. Le indagini affidate ai Carabinieri.