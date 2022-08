Coriano, gli appassionati di Harley Davidson sfilano in piazza Don Minzoni

Attualità

Coriano

| 11:05 - 10 Agosto 2022

Il sindaco Ugolini ha ricevuto una delegazione di appassionati di Harley.



A inizio agosto una delegazione del Chapter Harley Davidson di Riccione ha incontrato a Coriano il sindaco Gianluca Ugolini. Appuntamento in piazza Don Minzoni dove sono state parcheggiate, in esposizione, 25 Harley Davidson. “È stato un vero piacere essere stato ospite del Chapter Harley Davidson di Riccione svolto, per l’occasione, a Coriano", spiega il sindaco Ugolini. "Il direttore Fabio F. Aromatico, insieme agli amici corianesi e soci del club Giorgio Rossi, Gianni Barbanti e Gabriele Fabbri ed una rappresentanza del gruppo costituito da oltre 120 moto, hanno espresso sentimenti di amicizia ed una significativa volontà di collaborazione con la nostra amministrazione", prosegue il sindaco, che evidenzia: "Coriano continua ad identificarsi con il mondo delle due ruote nonché essere meta di ripetute e regolari visite da parte di motociclisti provenienti da tutta Italia e non solo. L’ospitalità, tipicamente romagnola, la presenza del Museo e dei monumenti dedicati a Marco Simoncelli, nsieme alla passione per le due ruote, ci rendono unici ed ineguagliabili".