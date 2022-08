Ciclisti in viaggio da Brescia a Rimini e San Marino, per ricordare l'orrore della bomba atomica

Attualità

Rimini

11:01 - 10 Agosto 2022

La delegazione in visita al comune di Rimini.





Sono partiti in bici da Brescia sabato (6 agosto) e ieri mattina (martedì 9 agosto) sono stati ricevuti da Francesca Mattei, assessore per l’agricoltura con delega alla pace del comune di Rimini.



Un gruppo di ciclisti appartenenti all'associazione Kaki Tree Project di Brescia hanno organizzato l'appuntamento, con l’obiettivo di celebrare la tragica ricorrenza dello sganciamento della bomba atomica su Nagasaki: 9 agosto 1945 ore 11,00. Presenti il Direttore del San Marino Montefeltro Green Festival Gabriele Geminiani coordinatore del progetto Kaki Tree su San Marino e il Presidente del Kaki Tree Project Brescia Francesco Foletti.



La delegazione si è poi spostata a Podere Lesignano nella Repubblica di San Marino, doveil 27 febbraio scorso è stata messa a dimora la piantina di cachi discendente di quella sopravvissuta alla bomba atomica di Nagasaki. Qui è stata officiata la cerimonia di commemorazione, condivisa in maniera colorata anche con i bambini del centro didattico estivo.



Da questa primavera si sta lavorando per portare il Kaki Tree Project a Rimini, un progetto che prevede un percorso culturale di avvicinamento con le scuole che culminerà con la piantumazione della piccola piantina di cachi, la prossima primavera.

“Il senso del Kaki Tree Project è quello di creare un network di luoghi e persone che facciano diventare un albero il simbolo di resistenza e soprattutto di rinascita - dice il Presidente Foletti che aggiunge – con il Green Festival e Gabriele Geminiani abbiamo altre iniziative in programma, i partner sono fondamentali in questi percorsi.”