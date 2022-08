Basket C Silver, Angels: il vice coach è Simone Porcarelli

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 10:57 - 10 Agosto 2022

Simone Porcarelli.

Il vice coach degli Angels Santarcangelo sarà Simone Porcarelli. Nel 2018 Simone è stato assistente in C e Under 19 Eccellenza nell’ambito del progetto RBR di cui faceva parte anche San Marino.

Negli ultimi anni è stato capo allenatore della serie C, mentre nelle giovanili ha allenato tutti i gruppi partendo dagli U14 e U15 arrivando anche all’Under 19.



Con le nazionale di San Marino ha iniziato nel 2018 da assistente alla senior e capo nella categoria Under 18, poi, head coach U6 nel 2019. Questa estate è stato assistente alla senior e capo under 16.



"Sono a Santarcangelo perché sono sempre stato attratto dal loro modo di lavorare sulla crescita dei giovani e dal loro modo di progettare sempre guardando avanti nel futuro come nel caso di RBR - le prime parole di Porcarelli - In più avevo voglia di rimettermi in gioco in una realtà che vive e respira pallacanestro a 360 gradi, affiancandomi ad allenatori preparati ed esperti per accrescere le mie conoscenze e migliorare ancora di più sotto la loro guida.

A tua difesa è un motto che mi piace molto essendo amante della difesa, un fondamentale che non può mai prescindere da un lavoro di squadra, dove ogni singolo giocatore si deve mettere a disposizione del gruppo, dove conta lo spirito e la determinazione prima ancora del talento individuale. Un buon attacco funziona se funziona la difesa, quindi sono pronto anche io a difendere questi colori, questa maglia e questa città per sprintare a canestro e conquistare più vittorie possibili".