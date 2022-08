Rimini, torna l'arena cinematografica ai piedi del Ponte di Tiberio, con picnic

Eventi

Rimini

| 10:43 - 10 Agosto 2022



Tiberio CinePicnic, l’arena cinematografica più intrigante dell’estate ritorna, dopo due anni di assenza, nel Parco Marecchia di Rimini, ai piedi del bimillenario Ponte di Tiberio, con proiezioni di film di qualità per tutti i gusti e per tutte le età, allietate dal picnic sull’erba che sarà possibile consumare già nel tardo pomeriggio, con le specialità dello stand gastronomico presente nell’area delle proiezioni (aperto dalle ore 19) gestito dai volontari, unico modo per sostenere l’iniziativa. Le proiezioni, ad ingresso gratuito, hanno inizio alle ore 21.15.



La prima serata, in programma giovedì 11 agosto, propone La vita straordinaria di David Copperfield con Dev Patel, originale rivisitazione di uno dei più popolari personaggi di Charles Dickens diretta da Armando Iannucci, già regista di “Morto Stalin se ne fa un altro”. Per venerdì 12 agosto è atteso Yesterday di Danny Boyle, il regista del pluripremiato “The Millionaire”, bizzarra commedia scritta dal veterano Richard Curtis, sceneggiatore di celebri commedie “british” come “Quattro matrimoni e un funerale” e “Notting Hill”: un blackout cancella nel mondo la conoscenza dei Beatles e delle loro canzoni, solo un cantante alla perenne ricerca di un successo mai raggiunto ricorda quei brani e sfrutta a piene mani l’occasione d’oro che gli si è presentata. Sabato 13 agosto è in programma la prima delle due serate dedicate alla famiglia con Mister Link di Chris Butler, vivace film animato in stop-motion, curato dagli specialisti dello Studio Laika con un esploratore vittoriano che trova la tracce dell’ “anello mancante” dell’evoluzione in un ominide più intelligente di quanto si possa pensare. Domenica 14 agosto è la volta de La donna elettrica di Benedikt Erlingson, originale storia di resistenza ecologica ambientata nei paesaggi mozzafiato d’Islanda. Gran finale la sera di Ferragosto con un film per tutta la famiglia, il bellissimo cartone animato Wonder Park di Dylan Brown con una bambina fantasiosa pronta a creare il luna park dei suoi sogni, luogo che la aiuterà a superare le difficoltà della crescita.



Tiberio CinePicnic è inserito nel programma de La Vela Illuminata, rassegna itinerante cinematografica organizzata da Notorius Rimini Cineclub aps, con il sostegno di Regione Emilia Romagna ed Emilia Romagna Film Commission in collaborazione con il Cinema Tiberio e La Società de Borg aps (main sponsor RivieraBanca, sponsor Coop Alleanza 3.0).