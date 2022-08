Morciano, 70 auto storiche protagoniste del memorial Maurizio Parma

Sport

10 Agosto 2022

Grandi emozioni e tanto divertimento domenica scorsa, 7 agosto, in occasione della seconda edizione della Coppa Città di Morciano - Memorial Maurizio Parma, la manifestazione non competitiva dedicata agli appassionati delle quattro ruote, organizzata dalla ricostituita Scuderia Automobilistica Morcianese, con il coordinamento del presidente Roberto Tordi.



Fin dalle prime ore del mattino, una lunga carovana composta da 70 equipaggi a bordo di altrettante auto storiche si è snodata nelle vie del centro di Morciano, con il pluricampione italiano ed europeo di Rally, Tony Fassina, e lo storico navigatore Rudy Dalpozzo a fare da apripista. Presenti anche Sara Clerici, nota pilota di rally e moglie del compianto campione Giuseppe Pucci Grossi, e il figlio di Angelo Pucci Grossi. Da Morciano la 'carovana' si è spostata verso il Misano Wordl Circuit Square per le prove cronometrate. Da lì controlli timbro a Portoverde, Gabicce Monte, Gradara, Saludecio, Montefiore Conca, e poi ancora prove in via Roma e piazza Risorgimento.



Anche quest'anno si è confermato campione il marchigiano Paciaroni, primo di raggruppamento B su A112; alle sue spalle Bentivogli-Bentivogli (124 Abarth-Racing Team Le Fonti) e Giustozzi-Catalani (A112); quarti, primi di raggruppamento A, Buccioni-Guerrini (Alfa Romeo Giulietta), quinto l’equipaggio femminile del Racing Team Le Fonti, Agnoletti-Liverani (SuzukiSwift); nel Raggr. C primi i sammarinesi Tosi-Magalotti (Porsche 911 Sc). Vincitore del Trofeo Maurizio Parma, messo a disposizione dalla famiglia Parma, è stato Nello Andreani.